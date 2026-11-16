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16.11.2026 06:31:29
Infoteria gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Infoteria lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 13,38 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 11,28 JPY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infoteria im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 946,0 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 838,2 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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