Infoteria gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Infoteria hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 102,04 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 13,95 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 823,6 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 7,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 769,6 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at