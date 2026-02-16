Infoteria legte Quartalsergebnis vor

Infoteria hat am 13.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 19,36 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infoteria 21,15 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 853,7 Millionen JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 788,3 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at