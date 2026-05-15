Infoteria präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Infoteria hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 3,55 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 21,36 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 927,3 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Infoteria 837,0 Millionen JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 48,14 JPY. Im Vorjahr waren 35,02 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 3,39 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,17 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at