InfoVision Optoelectronics (Kunshan) A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

InfoVision Optoelectronics (Kunshan) A stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CNY je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 22,64 Prozent zurück. Hier wurden 595,3 Millionen CNY gegenüber 769,5 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,060 CNY erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es ebenfalls -0,060 CNY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 26,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 3,39 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 2,50 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at