InfoVision Optoelectronics (Kunshan) A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

InfoVision Optoelectronics (Kunshan) A präsentierte am 23.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CNY. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,020 CNY ebenfalls auf diesem Niveau.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 24,36 Prozent auf 451,7 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 597,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at