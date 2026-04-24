|
24.04.2026 06:31:29
InfoVision Optoelectronics (Kunshan) A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
InfoVision Optoelectronics (Kunshan) A präsentierte am 23.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CNY. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,020 CNY ebenfalls auf diesem Niveau.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 24,36 Prozent auf 451,7 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 597,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Gute Laune bei Tech-Aktien -- ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die Wall Street zeigt sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.