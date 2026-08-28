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28.08.2026 06:31:29
InfoVision Optoelectronics (Kunshan) A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
InfoVision Optoelectronics (Kunshan) A hat am 25.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte InfoVision Optoelectronics (Kunshan) A -0,020 CNY je Aktie generiert.
Umsatzseitig standen 505,9 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 26,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem InfoVision Optoelectronics (Kunshan) A 688,5 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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