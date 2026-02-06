Infra Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Infra Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,99 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,030 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 5,2 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,6 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at