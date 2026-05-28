Infra Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Infra Industries lud am 26.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,88 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infra Industries -1,420 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,7 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 6,2 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,950 INR vermeldet. Im Vorjahr waren -5,220 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 89,43 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 23,30 Millionen INR, während im Vorjahr 12,30 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at