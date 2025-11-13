Infra Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Infra Industries hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,11 INR gegenüber -1,260 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Infra Industries 4,0 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 82,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at