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09.11.2026 06:31:29
Infra Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Infra Industries hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,91 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infra Industries -1,110 INR je Aktie generiert.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,74 Prozent auf 3,9 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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