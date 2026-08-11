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11.08.2026 07:00:04

Infracore AG veröffentlicht Informationen zu Stabilisierungstransaktionen

Infracore SA / Schlagwort(e): Sonstiges
Infracore AG veröffentlicht Informationen zu Stabilisierungstransaktionen

11.08.2026 / 07:00 CET/CEST

FOR RELEASE IN SWITZERLAND – THIS IS A RESTRICTED COMMUNICATION AND YOU MUST NOT FORWARD IT OR ITS CONTENTS TO ANY PERSON TO WHOM FORWARDING THIS COMMUNICATION IS PROHIBITED. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES.
Medienmitteilung

Freiburg, 11. August 2026

 

Infracore AG veröffentlicht Informationen zu Stabilisierungstransaktionen

Infracore AG, eine auf Krankenhaus- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierte Schweizer Immobiliengesellschaft, veröffentlicht heute Informationen zu den Stabilisierungstransaktionen, die seitens der Zürcher Kantonalbank als Stabilisierungsmanager gemäss Art. 126 FinfraV durchgeführt wurden.

Die Informationen zu den Stabilisierungstransaktionen sind hier verfügbar.

Weitere Informationen: Medien- und IR-Kontakt c/o Dynamics Group, Zürich

Thomas Balmer, tba@dynamicsgroup.ch, +41 79 703 87 28
Alexandre Müller, amu@dynamicsgroup.ch, +41 79 635 64 13

 

Über Infracore AG

Infracore AG ist ein führender Eigentümer von Gesundheitsinfrastruktur in der Schweiz. Das Unternehmen besitzt und entwickelt ein Immobilienportfolio, das speziell auf den Gesundheitssektor ausgerichtet ist. Sein Geschäftsmodell basiert auf langfristigen Mietverträgen mit Krankenhaus- und Gesundheitsdienstleistern, was eine hohe Vorhersehbarkeit der Mieteinnahmen und eine direkte Beteiligung am wachsenden Bedarf an moderner Gesundheitsinfrastruktur in der Schweiz gewährleistet. Infracore ist gemäss dem Standard für Immobiliengesellschaften der SIX Swiss Exchange (INFRAC.SW) kotiert. www.infracore.ch

 


Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Infracore SA
Rue Georges-Jordil 4
1700 Fribourg
Schweiz
Telefon: +41 26 350 02 10
E-Mail: investor@infracore.ch
Internet: www.infracore.ch
ISIN: CH0019867685
EQS News ID: 2380272

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2380272  11.08.2026 CET/CEST

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