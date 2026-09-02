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Infracore legt Eckpunkte ihres verbindlichen Angebots für die Immobilien des Spitals Wetzikon offen



02.09.2026 / 07:00 CET/CEST





INFRACORE SA

Medienmitteilung

Infracore legt Eckpunkte ihres verbindlichen Angebots für die Immobilien des Spitals Wetzikon offen

Freiburg, 2. September 2026 – Die Infracore SA, die an der SIX Swiss Exchange kotierte Schweizer Gesellschaft für Gesundheitsimmobilien, hat der GZO AG am 29. Juli 2026 ein verbindliches und vollständig finanziertes Angebot für den Erwerb sämtlicher Immobilien des Spitals Wetzikon im Rahmen einer Sale-and-Leaseback-Transaktion unterbreitet.

Infracore legt angesichts des fortgeschrittenen Sanierungsverfahrens die wesentlichen Eckpunkte offen.

Die Eckpunkte des Angebots:

Kaufpreis von CHF 55 Millionen in bar, zahlbar bei Bestätigung des Nachlassvertrags, ohne Finanzierungsvorbehalt;

die GZO AG bleibt uneingeschränkt Betreiberin des Spitals: keine Übertragung von Leistungsaufträgen, Betriebsbewilligungen, Arbeitsverhältnissen, Betriebsaktiven oder Patientendaten;

langfristiger Mietvertrag über 30 Jahre mit Verlängerungsoptionen;

Finanzierung der etappenweisen Fertigstellung des unvollendeten Erweiterungsbaus durch Infracore, sobald das Kerngeschäft der GZO stabilisiert ist, mit Vormietrecht der GZO zu im Voraus vereinbarten Konditionen;

keine Kapitalerhöhung der Aktionärsgemeinden erforderlich – die Sanierung kommt ohne zusätzliche öffentliche Mittel aus;

das Angebot von Infracore gewährleistet eine substanzielle Erhöhung der Bardividende an die Gläubiger.

Infracore ist überzeugt, dass ihr Angebot eine einfache und robuste Grundlage für die Sanierung der GZO darstellt. Entscheidend ist aus Sicht von Infracore, dass die verschiedenen Sanierungsoptionen für die Gläubiger transparent vergleichbar sind. Über den Nachlassvertrag und damit letztlich über die vorgeschlagene Sanierungslösung entscheiden die Gläubiger.

Eric Frey, CEO von Infracore: «Unser Angebot ist einfach, vollständig finanziert und innerhalb der gesetzlichen Frist umsetzbar: Bargeld für die Gläubiger, vollständige Kontinuität für das Spital, seine Mitarbeitenden und Patienten – und dies ohne einen Franken öffentlicher Mittel. Infracore wird gemäss Angebot auch die Fertigstellung des Erweiterungsbaus finanzieren. Wir halten es jedoch für wirtschaftlich sinnvoll und verantwortungsvoll, diese Investitionen erst dann zu tätigen, wenn das Kerngeschäft der GZO nach Abschluss des Nachlassverfahrens nachhaltig stabilisiert ist. Gerade im heutigen Umfeld ist ein sorgfältiger Umgang mit finanziellen Mitteln und Ressourcen entscheidend.»

Medienkontakt

Urs Grob, ugr@dynamicsgroup.ch, +41 79 550 48 59

Über Infracore

Infracore AG ist ein führender Eigentümer von Gesundheitsinfrastruktur in der Schweiz. Das Unternehmen besitzt und entwickelt ein Immobilienportfolio, das speziell auf den Gesundheitssektor ausgerichtet ist. Sein Geschäftsmodell basiert auf langfristigen Mietverträgen mit Krankenhaus- und Gesundheitsdienstleistern, was eine hohe Vorhersehbarkeit der Mieteinnahmen und eine direkte Beteiligung am wachsenden Bedarf an moderner Gesundheitsinfrastruktur in der Schweiz gewährleistet. Infracore ist gemäss dem Standard für Immobiliengesellschaften der SIX Swiss Exchange (INFRAC.SW) kotiert. www.infracore.ch