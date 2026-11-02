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Infracore SA: Infracore gibt eine verbindliche Zusage für den Fall eines Scheiterns des Nachlassvertrags des Spitals Wetzikon



02.11.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Freiburg, 2. November 2026

Infracore gibt eine verbindliche Zusage für den Fall eines Scheiterns des Nachlassvertrags des Spitals Wetzikon

Auf Anfrage von neun institutionellen Gläubigern der GZO AG Spital Wetzikon («GZO») hat sich Infracore SA diesen Gläubigern gegenüber unwiderruflich verpflichtet, im Falle eines Scheiterns des Nachlassvertrags ein Kaufangebot über CHF 70 Millionen in bar für sämtliche Immobilien und betrieblichen Aktiven der GZO einzureichen. Die anfragenden Gläubiger vertreten Forderungen von zusammen rund CHF 130 Millionen und damit mehr als die Hälfte der für den Nachlassvertrag stimmberechtigten Forderungen. Sie haben Infracore schriftlich mitgeteilt, dass sie dem Nachlassvertrag in der vorliegenden Form nicht zustimmen und ein Angebot von Infracore begrüssen.

Der Spitalbetrieb würde ohne Unterbruch weitergeführt; die Übernahme des Betriebs ist mit Swiss Medical Network vorbereitet, der langjährigen Partnerin von Infracore. Die liquiden Mittel und Forderungen der GZO werden nicht erworben; sie stehen den Gläubigern zur Verfügung. Öffentliche Mittel werden nicht beansprucht. Der Verwaltungsrat von Infracore hat die Zusage genehmigt; die Finanzierung ist gesichert.

Das Kaufangebot wird eingereicht, sobald das Scheitern des Nachlassvertrags feststeht. Infracore wird zu diesem Zeitpunkt über die Einzelheiten informieren. Bis dahin äussert sich Infracore nicht weiter zum laufenden Verfahren, das sie respektiert.

Eric Frey, CEO von Infracore: «Die Gläubiger haben uns um eine verbindliche Alternative gebeten. Sie liegt nun vor.»

Über Infracore

Infracore SA ist eine führende Eigentümerin von Gesundheitsinfrastruktur in der Schweiz. Das Unternehmen besitzt und entwickelt ein Immobilienportfolio, das speziell auf den Gesundheitssektor ausgerichtet ist. Sein Geschäftsmodell basiert auf langfristigen Mietverträgen mit Spital- und anderen Gesundheitsdienstleistern, was eine hohe Vorhersehbarkeit der Mieteinnahmen und eine direkte Beteiligung am wachsenden Bedarf an moderner Gesundheitsinfrastruktur in der Schweiz gewährleistet. Infracore ist gemäss dem Standard für Immobiliengesellschaften der SIX Swiss Exchange kotiert (INFRAC.SW). www.infracore.ch

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