Infrastruktur-Programm für die Alpenregion

Inbetriebnahme einer 5G Mobilfunk-Station im alpinen GeländeGesamt-Ausbauplan in den Alpen bis 2023 startet jetztAufbau des 5G-Netzes in der AlpenregionNotfall am Berg: Steiles Gelände und viele Felsen führen zum unerwarteten Sturz in die Tiefe. Der Notruf muss abgesetzt werden und dabei zählt jede Minute. Jetzt bleibt keine Zeit nach Netz zu suchen. Der neue Mobilfunk-Mast in der Nähe macht den Anruf schnell möglich, sodass Hilfe kommen kann. Vodafone nimmt eine Mobilfunk-Station abseits von Siedlungen und Verkehrswegen im alpinen Gelände auf der Aueralm in Bad Wiessee in den Regelbetrieb.Das Unternehmen setzt damit ein wichtiges Infrastruktur-Programm in den deutschen Alpen um und leistet einen wesentlichen Beitrag für die mobile Erreichbarkeit von Personen, Maschinen und Anlagen und vor allem eine Notrufmöglichkeit im Fall der Fälle. Gleichzeitig startet das Unternehmen damit sein Mobilfunk-Ausbauprogramm für die gesamte Alpenregion. Dabei wird Vodafone bis Mitte 2023 in den acht Alpen-Landkreisen insgesamt 115 Mobilfunk-Projekte realisieren, um Funklöcher zu schließen, mehr Kapazitäten und Geschwindigkeiten in das Netz zu bringen sowie weitere Alpengemeinden erstmals an das neue 5G-Netz anzubinden. Mittelfristiges Ziel des Infrastruktur-Programms ‚5G für die Alpenregion‘ ist es, möglichst die gesamte Bevölkerung der deutschen Alpen auch mit 5G zu versorgen.Ausflüge in die Alpen bergen eine Menge Gefahren und kosten jährlich viele Menschen das Leben. Netzempfang am Handy in einer alpinen Notsituation kann überlebenswichtig sein, um im Ernstfall handeln zu können. Für den Notfall konzipierte Apps übermitteln den genauen Standort an die örtlichen Rettungsdienste und leiten Helfer mit Audio- oder Textanweisungen durch die Notfallsituation. Laut der Unfallstatistik des Deutschen Alpenvereins sind rückläufige Unfallquoten zu vermerken: In den vergangenen 70 Jahren hat es nie so wenige Tote in den Bergen gegeben. Dazu trägt auch der Mobilfunk-Ausbau in den Alpen bei. Früher war es häufig unmöglich, inmitten der Berge einen Anruf an die Notfallzentrale abzusetzen oder auf dem Handy die Wetterlage, die Streckenplanung oder Wander-Karten aufzurufen. Aus diesem Grund hat Vodafone gemeinsam mit dem Deutschen Alpenverein bereits vor 30 Jahren den Ausbau seinen Mobilfunk-Netzes in den Alpen gestartet. Die erste Mobilfunk-Station in den Alpen wurde im Juni 1992 in Betrieb genommen. Ein Ziel war – und ist es weiterhin – mehr Sicherheit für die Wanderer und Bergsteiger durch die Einführung des Handy-Notrufes zu schaffen. Es folgten zahlreiche weitere Ausbaumaßnahmen.Netzabdeckung in der AlpenregionAktuell betreibt Vodafone rund 400 Mobilfunk-Stationen in den acht Landkreisen der deutschen Alpen. Dadurch sind 99,9 Prozent der Bevölkerung an das Vodafone-Mobilfunknetz angebunden. Mit seinem mobilen Breitbandnetz LTE erreicht Vodafone rund 99 Prozent der besiedelten Gebiete. Denn die allermeisten dieser Mobilfunk-Stationen haben inzwischen auch die mobile Breitband-Technologie LTE an Bord. Das felsige Terrain der Alpen macht den Mobilfunk-Ausbau in den Alpen besonders anspruchsvoll und kann die Qualität der Mobilfunk-Versorgung entsprechend beeinflussen.Gesamtausbauplan bis Mitte 2023Bis Mitte 2023 sind allein im Mobilfunk-Bestandsnetz von Vodafone weitere 55 LTE-Bauprojekte geplant. Dabei wird Vodafone zwölf neue LTE-Stationen in Betrieb nehmen. Ebenso erhalten acht bestehende Mobilfunk-Standorte erstmals LTE-Technologie, um LTE-Funklöcher zu schließen. Zudem wird Vodafone an 35 bestehenden LTE-Stationen zusätzliche LTE-Antennen installieren, um die Breitband-Kapazitäten im Einzugsgebiet dieser Stationen weiter zu erhöhen.Regionaler NetzausbauInteraktive Grafiken zum Netzausbau in DeutschlandZur WebsiteAufbau des 5G-Netzes in der AlpenregionZusätzlich zur weiteren Verstärkung und Verbesserung des LTE-Bestandnetzes bringt Vodafone auch die neue Mobilfunk-Generation 5G in die Alpenregion. Der Startschuss fällt in Bad Wiessee an der Aueralm, wo eine neue 5G Mobilfunk-Station kürzlich in Betrieb genommen wurde. Mittelfristiges Ziel ist es, möglichst die gesamte Bevölkerung auch an das 5G-Netz anzubinden. Dabei wird Vodafone die rund 400 vorhandenen Mobilfunk-Stationen nach und nach mit 5G ausstatten – wo immer dieses möglich ist. Aktuell hat Vodafone bereits an mehr als einem Drittel seiner rund 400 Mobilfunk-Standorte in der Alpenregion die 5G-Technologie in Betrieb genommen. Somit versorgen mehr als 400 5G-Antennen fast die Hälfte der Bevölkerung mit 5G. Bis Mitte 2023 wird Vodafone die 5G-Technologie an vier neuen Mobilfunk-Stationen in Betrieb nehmen sowie weitere 45 Mobilfunk-Stationen zu 5G-Stationen aufwerten, indem dort erstmals 5G-Technologie installiert wird.Hintergrund dieser Ausbaumaßnahme ist eine positive Entwicklung: Der mobile Datenverkehr in der Alpenregion wächst rasant – mit einer jährlichen Steigerungsrate von aktuell rund 28 Prozent. Die Menschen surfen also immer stärker im mobilen Internet – etwa um soziale Medien wie Facebook, Instagram, WhatsApp und YouTube zu nutzen, Videos in HD-Qualität anzuschauen, Events aus Kultur und Sport im Live-Stream zu verfolgen oder sich in Nachrichtenportalen der Medienhäuser zu informieren. Dieser starken Nachfrage der Bevölkerung trägt Vodafone mit Investitionen in den Ausbau des LTE-Netzes und dem Aufbau des 5G-Netzes Rechnung.Der Beitrag Infrastruktur-Programm für die Alpenregion erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.