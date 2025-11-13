Infrastrutture Wireless Italiane hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Infrastrutture Wireless Italiane hat am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz wurde auf 271,1 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 260,4 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at