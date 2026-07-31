Infrastrutture Wireless Italiane informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Infrastrutture Wireless Italiane veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,09 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,100 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,75 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 267,0 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 269,0 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at