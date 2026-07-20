Infrea Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Infrea Registered hat am 17.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,70 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infrea Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,500 SEK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 610,7 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 635,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at