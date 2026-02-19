|
19.02.2026 06:31:28
Infrea Registered präsentierte Quartalsergebnisse
Infrea Registered hat am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,10 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Infrea Registered 0,800 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Infrea Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 611,5 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 639,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,10 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatte Infrea Registered ein EPS von -0,300 SEK je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,07 Milliarden SEK – eine Minderung um 0,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,08 Milliarden SEK eingefahren.
Redaktion finanzen.at
