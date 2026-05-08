Infrea Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Infrea Registered hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,40 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Infrea Registered ein Ergebnis je Aktie von -1,300 SEK vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infrea Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22,41 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 318,8 Millionen SEK im Vergleich zu 410,9 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at