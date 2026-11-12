INFRONEER hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

INFRONEER stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 46,14 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte INFRONEER 60,74 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 352,45 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte INFRONEER 232,88 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at