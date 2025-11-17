|
INFRONEER öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
INFRONEER hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
INFRONEER hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 60,74 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 19,77 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 232,88 Milliarden JPY gegenüber 202,40 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
