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10.08.2026 06:31:29
INFRONEER: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
INFRONEER hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 302,16 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte INFRONEER 32,65 JPY je Aktie verdient.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 60,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 308,37 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 191,63 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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