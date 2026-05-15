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15.05.2026 06:31:29
INFRONEER: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
INFRONEER hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 94,72 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 42,33 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 46,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 356,24 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 243,13 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 295,46 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 124,15 JPY erwirtschaftet worden.
Der Jahresumsatz wurde auf 1 124,88 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 847,55 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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