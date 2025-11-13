Infronics Systems verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Infronics Systems gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Infronics Systems hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,28 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,240 INR je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at