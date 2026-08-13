Infronics Systems zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Infronics Systems hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,20 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,210 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at