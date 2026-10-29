ING Group Aktie
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
|Höhere Zinseinnahmen
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29.10.2026 11:34:40
ING-Aktie gibt ab: Gewinn steigt geringer als gedacht - Stellenabbau und Aktienrückkauf
Bankchef Steven van Rijswijk sieht die Bank auf gutem Weg zu ihren im Juli angehobenen Jahreszielen. Zudem will das Institut bis zu 1,9 Milliarden Euro für eine Dividende und den Rückkauf eigener Aktien ausgeben. Für die Beschäftigten gibt es schlechtere Nachrichten: Die Bank will im Großkundengeschäft 400 Arbeitsplätze abbauen.
Im dritten Quartal steigerte die ING ihre Erträge im Jahresvergleich um knapp sechs Prozent auf 6,2 Milliarden Euro. Der Zinsüberschuss sprang sogar um 15 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro, und auch Provisionen und Gebühren brachten mehr ein als im Vorjahreszeitraum. Allerdings sanken die sonstigen Erträge deutlich.
Zudem legte die Bank mit 403 Millionen Euro fast ein Viertel mehr Geld für faule Kredite zurück, und auch die Betriebskosten gingen nach oben. Dadurch stieg der Gewinn nicht so stark wie von Analysten erwartet.
Für 2026 erwartet Rijswijk insgesamt weiterhin Erträge von mehr als 24,5 Milliarden Euro. Dabei soll die Rendite auf das materielle Eigenkapital die Marke von 15 Prozent übersteigen. In den ersten neun Monaten des Jahres lag sie bei 15,6 Prozent.
In Amsterdam gibt die ING-Aktie zeitweise 3,21 Prozent auf 28,50 Euro ab.
/stw/zb
AMSTERDAM (dpa-AFX)
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|09:31
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|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|02.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|09:31
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|08.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|17.08.26
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Aktien in diesem Artikel
|ING Group
|28,68
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