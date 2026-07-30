ING Group Aktie
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
|Quartalszahlen
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30.07.2026 11:43:00
ING-Aktie höher: Ergebnis besser als erwartet
Der Überschuss sei um 16 Prozent auf 1,95 Milliarden Euro nach oben geklettert, teilte das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen INGpam Donnerstag in Amsterdam mit. Der Gewinn zog damit stärker an, als Experten erwartet hatten. Die Erträge legten um zehn Prozent auf 6,3 Milliarden Euro zu. Die Bank wurde mit Blick auf die Erträge im laufenden und kommenden Jahr etwas optimistischer.
Die ING-Aktie notiert im Handel in Brüssel am Donnerstag zeitweise 2,26 Prozent höher bei 29,40 Euro.
/zb/jha/
AMSTERDAM (dpa-AFX)
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