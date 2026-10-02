ING Group Aktie

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WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

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Expertenstimme 02.10.2026 09:02:00

ING-Aktie im Fokus: JPMorgan erhöht Kursziel und bestätigt "Overweight"

ING-Aktie im Fokus: JPMorgan erhöht Kursziel und bestätigt "Overweight"

Die ING-Aktie erhält vor der Berichtssaison Rückenwind von JPMorgan. Die US-Bank hebt das Kursziel an und verweist auf höhere Ergebnisschätzungen.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING Group von 36,30 auf 38,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee geht nach einem starken Quartal optimistisch in die Berichtssaison und gab den ING-Aktien am Donnerstag daher zusätzlich den Stempel "Positive Catalyst Watch". Sie hob ihre Ergebnisschätzungen bis 2028 um bis zu 4 Prozent an - vornehmlich aufgrund höherer Zinsen. Die Gesamtausschüttungen in diesem Jahr sieht Lee mit 6,7 Milliarden Euro etwa 9 Prozent über dem Konsens. -
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