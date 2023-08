ING-Aktie profitiert: ING mit kräftigem Gewinnsprung

Die niederländische Bank ING übertraf die Erwartungen der Analysten.

Der Nettogewinn kletterte im Zeitraum von April bis Juni auf 2,16 Milliarden Euro von 1,18 Milliarden im Vorjahr. Analysten hatten in einem vom Unternehmen veröffentlichten Konsens nur mit 1,64 Milliarden gerechnet.

Die Erträge stiegen ebenfalls stärker als erwartet um 23 Prozent auf 5,76 Milliarden Euro. Davon allein machten die Zinserträge 4,1 Milliarden aus.

Die Aktionäre sollen eine Interimsdividende von 35 Cent erhalten nach 17 Cent im Vorjahr. Analysten hatten mit 31 Cent gerechnet.

An der EURONEXT in Amsterdam verlieren die ING-Papiere zeitweise um 0,9 Prozent auf 13,178 Euro an.

AMSTERDAM (Dow Jones)