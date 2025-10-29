DNB Bank ASA Registered Shs Aktie

DNB Bank ASA Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QG6Z / ISIN: NO0010161896

Änderung an der Spitze 29.10.2025 10:10:39

ING-Aktie wenig beeindruckt von neuer Finanzchefin

ING-Aktie wenig beeindruckt von neuer Finanzchefin

Die niederländische Großbank ING bekommt mit Ida Lerner eine neue Finanzchefin.

Lerner werde mit Wirkung zum 1. April 2026 Mitglied des Banking-Managements, teilte die Bank am Mittwoch in Amsterdam mit. Der Aufsichtsrat werde den Aktionären auf der Jahreshauptversammlung im April 2026 dann vorschlagen, sie zum Mitglied des Vorstands und zur Finanzchefin der Bank zu ernennen.

Bis vor kurzem war Lerner bei der norwegischen Bank DNB als Finanzchefin tätig. Sie wird die Nachfolge von Tanate Phutrakul antreten, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht. Dieser werde, wie bereits im Juli angekündigt, auf der Jahreshauptversammlung von ING im kommenden April von seinem Amt zurücktreten.

An der EURONEXT Amsterdam zeigen sich ING-Aktien zeitweise 0,02 Prozent schwächer bei 20,83 Euro.

/err/jkr/mis

AMSTERDAM (dpa-AFX)

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

