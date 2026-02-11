ING Bank Slaski stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ING Bank Slaski lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,54 PLN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ING Bank Slaski ein EPS von 10,06 PLN je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,41 Milliarden PLN vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,20 Milliarden PLN in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 35,59 PLN. Im Vorjahr waren 33,57 PLN je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 17,39 Milliarden PLN beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 16,22 Milliarden PLN umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 34,28 PLN sowie einen Umsatz von 11,80 Milliarden PLN prognostiziert.

