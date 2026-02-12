12.02.2026 06:31:29

ING Bank Slaski stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ING Bank Slaski gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,45 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,25 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,21 Milliarden USD – ein Plus von 16,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ING Bank Slaski 1,04 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4,74 USD. Im Vorjahr hatte ING Bank Slaski 4,22 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,62 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 4,63 Milliarden USD, während im Vorjahr 4,07 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

