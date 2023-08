ING Group NV (spons ADRs) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ING Group NV (spons ADRs) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.08.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2023 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 1,14 USD. Im letzten Jahr hatte ING Group NV (spons ADRs) einen Gewinn von 0,317 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 6,30 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,78 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,520 USD sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 6,12 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at