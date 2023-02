ING Group NV (spons ADRs): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ING Group NV (spons ADRs) ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ING Group NV (spons ADRs) die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,328 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ING Group NV (spons ADRs) 0,285 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,33 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 5,28 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,322 USD gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 5,06 Milliarden USD ausgegangen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,07 USD beziffert. Im Vorjahr hatte ING Group NV (spons ADRs) 1,40 USD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahr hat ING Group NV (spons ADRs) im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 3,81 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20,31 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 21,11 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 1,11 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 19,48 Milliarden USD belaufen.

Redaktion finanzen.at