ING Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

ING Group stellte am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,600 EUR je Aktie generiert.

ING Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,23 Milliarden EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,90 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at