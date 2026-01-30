|
ING Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
ING Group hat am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,370 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 5,80 Milliarden EUR gegenüber 5,41 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2,11 EUR beziffert. Im Vorjahr waren 1,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 65,14 Prozent zurück. Hier wurden 23,04 Milliarden EUR gegenüber 66,08 Milliarden EUR im Vorjahr generiert.
