ING will in Deutschland expandieren

FRANKFURT (Dow Jones)--Die niederländische Bank ING liebäugelt mit Zukäufen in Deutschland. "Wir setzen in Deutschland wieder verstärkt auf Kundenwachstum und peilen die Marke von zehn Millionen Privatkunden für 2025 an", sagte Konzernchef Steven van Rijswijk der Süddeutschen Zeitung. Dazu seien auch Akquisitionen denkbar.

"Wir sind eher an lokalen als an internationalen Instituten interessiert. Solche Institute könnten wir auch viel leichter integrieren", sagte van Rijswijk weiter. Es gebe in Deutschland mehr Banken als in jedem anderen Land in Europa. Der Aufwand für die Sicherheit von Daten und die Herausforderung durch Cyber-Kriminelle werde immer größer, dazu kämen hohe Investitionen in die Digitalisierung und das mobile Banking.

"Es ist deshalb für kleinere Banken schwierig, alleine zu überleben. Das könnte zu einer lokalen Konsolidierung führen. Und das werden wir uns auf jeden Fall anschauen", fügte der ING-Konzernchef hinzu.

Filialen in Deutschland plant die ING nach seinen Worten weiterhin nicht.

December 07, 2022