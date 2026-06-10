RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
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10.06.2026 13:39:00
Inga Leschek und Christian Eckerlin: Wie der »King of GerMMAny« für RTL zum Risiko wird
RTL-Managerin Inga Leschek machte Christian Eckerlin zum Star – dabei hat der Kampfsportler und Bordellbesitzer eine kriminelle Vergangenheit. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft erneut, der Sender reagiert zunehmend nervös.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Nachrichten zu RTL
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|Inga Leschek und Christian Eckerlin: Wie der »King of GerMMAny« für RTL zum Risiko wird (Spiegel Online)
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