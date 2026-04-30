Ingersoll Rand gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ingersoll Rand hat sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ingersoll Rand ein EPS von 0,460 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,72 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,85 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at