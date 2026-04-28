Ingersoll Rand Inc Q1 Profit Rises

(RTTNews) - Ingersoll Rand Inc (IR) released earnings for its first quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $192.1 million, or $0.49 per share. This compares with $186.5 million, or $0.46 per share, last year.

Excluding items, Ingersoll Rand Inc reported adjusted earnings of $302.9 million or $0.77 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 7.6% to $1.84 billion from $1.71 billion last year.

Ingersoll Rand Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $192.1 Mln. vs. $186.5 Mln. last year. -EPS: $0.49 vs. $0.46 last year. -Revenue: $1.84 Bln vs. $1.71 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.45 To $ 3.57 Full year revenue guidance: 2.5 % To 4.5 %