Ingersoll-Rand Aktie
WKN DE: A0NEQZ / ISIN: IE00B6330302
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29.10.2026 22:02:17
Ingersoll Rand Inc Reveals Increase In Q3 Income
(RTTNews) - Ingersoll Rand Inc (IR) reported earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $669.9 million, or $1.73 per share. This compares with $244.1 million, or $0.61 per share, last year.
Excluding items, Ingersoll Rand Inc reported adjusted earnings of $414.9 million or $1.07 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.6% to $2.064 billion from $1.955 billion last year.
Ingersoll Rand Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $669.9 Mln. vs. $244.1 Mln. last year. -EPS: $1.73 vs. $0.61 last year. -Revenue: $2.064 Bln vs. $1.955 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.58 To $ 3.70 Full year revenue guidance: 5.5 % To 7.0 %
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