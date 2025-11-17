|
Ingersoll-Rand (India) legte Quartalsergebnis vor
Ingersoll-Rand (India) hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 19,12 INR. Im Vorjahresquartal hatte Ingersoll-Rand (India) ebenfalls ein EPS von 19,12 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 3,22 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,22 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
