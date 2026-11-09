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09.11.2026 06:31:29
Ingersoll-Rand (India) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Ingersoll-Rand (India) hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 20,86 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ingersoll-Rand (India) 19,12 INR je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ingersoll-Rand (India) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,98 Milliarden INR im Vergleich zu 3,22 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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