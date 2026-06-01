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01.06.2026 06:31:29
Ingersoll-Rand (India) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ingersoll-Rand (India) lud am 29.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 20,53 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 21,43 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 3,00 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,22 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 81,10 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 84,74 INR erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 13,92 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Ingersoll-Rand (India) einen Umsatz von 13,26 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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