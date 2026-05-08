Ingevity hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ingevity hat am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 1,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,560 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ingevity in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,15 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 258,0 Millionen USD im Vergleich zu 284,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at