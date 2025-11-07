Ingevity legte Quartalsergebnis vor

Ingevity stellte am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 1,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -2,950 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Ingevity im vergangenen Quartal 333,1 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ingevity 376,9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at