Ingevity präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ingevity hat sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 1,00 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -4,020 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Ingevity im vergangenen Quartal 314,1 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ingevity 365,3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at