Ingevity verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ingevity präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,43 Prozent auf 305,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 333,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at