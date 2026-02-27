|
27.02.2026 06:31:29
Ingevity veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Ingevity hat am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,37 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,460 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 14,60 Prozent auf 255,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Ingevity 298,7 Millionen USD umgesetzt.
Ingevity hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 4,610 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -11,850 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 16,97 Prozent auf 1,41 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 1,17 Milliarden USD gelegen.
